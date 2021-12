Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Simson aus Tiefgarage gestohlen

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom 24.11.2021 bis zum 17.12.2021 entwendeten unbekannte Täter aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße ein Kleinkraftrad Simson S50 in der Farbe grün. Leider gibt es derzeit keine Hinweise auf die Täter. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern machen können werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

