Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in ein Hotel

Meiningen (ots)

In der Nacht vom 17.12. auf den 18.12.2021 drangen unbekannte Täter in ein Hotel in Meiningen, Baumbachstraße ein. Der oder die Täter begaben sich in ein Büro des Gebäudes und entwendeten aus diesem mehrere Wertgegenstände. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem oder den Tätern machen können werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell