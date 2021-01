Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (125) Jacke geraubt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Zwei bislang Unbekannte sollen einem Jugendlichen (15) am Mittwochabend (27.01.2021) auf offener Straße im Stadtteil Galgenhof die von ihm getragene Jacke geraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Der 15-Jährige war eigenen Angaben zur Folge gegen 21:45 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihn zwei ungepflegte Männer anpöbelten. In der Peter-Henlein-Straße, zwischen Pillenreuther Straße und Bulmannstraße, kam es zur Auseinandersetzung in dessen Verlauf ihm die zwei Täter - trotz vehementer Gegenwehr - seine Jacke der Marke Wellensteyn im Wert von rund 300 Euro raubten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer zog sich leichte Verletzungen zu.

Beschreibung: Täter 1: Etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schmächtige Statur, kurzer Bart, schwarz gekleidet mit Kapuzenpullover, ausgeleierter Jogginghose und Nike Turnschuhen.

Täter 2: Etwa 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, untersetze Statur, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer breiter Jogginghose und braunen Winterstiefeln.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm den Tatort in Augenschein. Die Nürnberger Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet etwaigen Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden. / Robert Sandmannn

