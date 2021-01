Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (123) Mann nach Beziehungsstreit in Gewahrsam genommen

Nürnberg (ots)

Am Donnerstag (28.01.2021) wurde eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West zu einem Beziehungsstreit im Stadtteil Schniegling gerufen. Als sie in diesem Zusammenhang einen aggressiven 33-Jährigen in Gewahrsam nehmen musste, erlitten der Betroffene und die beiden eingesetzten Beamten leichte Verletzungen.

Eine 43-jährige Frau aus der Herderstraße hatte gegen Mittag die Polizei verständigt. Ihr Lebensgefährte hatte die Frau nach einem Streit aus ihrer Wohnung ausgesperrt. Eine Streife der Inspektion Nürnberg-West klingelte daraufhin an der betroffenen Wohnung und forderte den 33-Jährigen auf, diese zu verlassen.

Allerdings verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten von Beginn an uneinsichtig. Da der 33-Jährige wiederholt Beleidigungen ausstieß und hierbei in aggressiver Weise auf die Streife zuging, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam und legten ihm Handfesseln an. Hierbei erlitten sowohl der 33-jährige Tatverdächtige als auch die beiden Beamten leichte Verletzungen.

Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen wies auf eine Alkoholisierung von fast zwei Promille hin. Er musste den Nachmittag im Polizeigewahrsam verbringen. Zudem leitete die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen ein.

Michael Konrad/n

