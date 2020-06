Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Jülich (ots)

Am frühen Samstagmorgen versuchte ein Unbekannter, einen Geldautomaten in Lich-Steinstraß aufzubrechen. Das Vorhaben misslang, der Täter entkam unerkannt.

Am Dienstag wurden Beamte der Polizei nach Lich-Steinstraß in die Steinstraßer Allee gerufen. Dort hatte ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Der Versuch misslang jedoch, der ganz in schwarz gekleidete Einbrecher flüchtete. Ein Alarm war ausgelöst worden, die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Wenn Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Steinstraßer Allee etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

