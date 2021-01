Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Autofahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Abend auf der Hassumer Straße in Goch wurde ein 19jähriger Autofahrer aus Duisburg schwer verletzt. Er war in einem VW Lupo unterwegs, sein Fahrzeug prallte gegen drei an der Straße geparkte PKW. Die Befürchtung, der Mann sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt, bestätigte sich zum Glück nicht. Er sollte jedoch in Absprache mit Notarzt und Rettungsdienst schonend aus dem Autowrack befreit werden. Daher trennten die Feuerwehr-Einsatzkräfte das Dach des VW ab und entfernten die Rückbank des Autos. Der Patient konnte dann über das Heck des Autos mittels eines Rettungsbrettes auf die Trage gehoben werden.

Im Anschluss an die Rettungsarbeiten leuchtete die Feuerwehr die Unfallstelle für die Polizei weiter aus. Insgesamt dauerte der Einsatz rund 2,5 Stunden. Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Hermann Wegscheider waren 30 Kräfte der Löschzüge Stadtmitte vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell