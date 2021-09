Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Rodenkirchen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. September 2021, ereignete sich in der Zeit von 10:30 bis 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Marktstraße in Rodenkirchen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen grauen PKW Opel Karl, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 zu melden.

