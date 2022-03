Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Exhibitionist zeigt sich Spaziergängerin

Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 28.02.2022, 15:28 Uhr Am Montagnachmittag zeigte sich im Kurpark ein Exhibitionist einer Spaziergängerin. Die Spaziergängerin befand sich im Kurpark, als sie den Mann bemerkte. Dieser manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Von dem unbekannten männlichen Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 170 cm groß, schlank und hat helle oder hellbraune Haare. Zur Tatzeit war er mit einer langen Jacke oder einem Anorak sowie einer Mütze bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

