Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Brand von Mülltonnen

Homberg (ots)

Guxhagen

Brand von Mülltonnen Tatzeit: 01.03.2022, 04:00 Uhr Am frühen Morgen bemerkte der Bewohner eines Wohnhauses im Bussardweg, dass seine Mülltonnen (Restmüll, Altpapier, Kunststoff und grüne Tonne) in Brand standen. Er verständigte daraufhin umgehend die Feuerwehr, welche den Brand später löschen konnte. Durch den Brand wurden die Tonnen, ein Holzunterstand und der Gartenzaun zum Nachbargrundstück beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt 1.000,- Euro. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell