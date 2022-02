Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Oberbeisheim: Unbekannter Maskenverweigerer verletzt Geschäftsmitarbeiterin mit Schuh

Homberg (ots)

Knüllwald-Oberbeisheim

Körperverletzung nach Hinweis auf Maskenpflicht Tatzeit: 26.02.2022, 10:30 Uhr Ein derzeit noch unbekannter Täter bewarf am Samstagvormittag eine Mitarbeiterin eines Schuhhauses mit einem Schuh. Die Mitarbeiterin wurde hierdurch leicht verletzt. Der Unbekannte hatte das Schuhhaus betreten, ohne eine vorgeschriebene Schutzmaske zu tragen. Die Mitarbeiterin des Schuhhauses machte den Unbekannten dann darauf aufmerksam, dass im Geschäft eine Schutzmaske zu tragen sei. Daraufhin warf dieser einen Schuh, welchen er sich gerade anschaute, in Richtung der Mitarbeiterin und traf diese am Kopf. Anschließend flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 180 cm groß, ca. 30 - 40 Jahre alt, schlank und hat schulterlange strähnige braune Haare. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Mantel bekleidet dessen Kapuze er auf dem Kopf trug. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

