Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter zerstören Pkw-Scheiben

Homberg (ots)

Fritzlar

Sachbeschädigung an Pkws Tatzeit: 25.02.2022, 18:00 Uhr bis 26.02.2022, 06:30 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen beschädigten unbekannte Täter die Heckscheiben von zwei geparkten Pkws auf dem Parkplatz "Am Grauen Turm". Die Täter zerschlugen die Scheiben auf nicht bekannte Weise. An den Pkws, ein grüner Suzuki und ein schwarzer Ford, entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell