Polizei Homberg

POL-HR: Alkoholisiert am Steuer und keinen (echten) Führerschein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.02.2022:

Fritzlar

Alkoholisiert am Steuer und keinen (echten) Führerschein

Zeit: Donnerstag, 17.02.2022, 10:10 Uhr

Bereits am letzten Donnerstagmorgen (17.02.2022) fiel einer Fritzlarer Polizeistreife im Bereich des alten Bahnhofes in Fritzlar ein Pkw Renault Kangoo auf. Als die Streife diesen einer Kontrolle unterziehen wollte, wendete der Fahrer des Renault seinen Pkw und fuhr in die entgegengesetzte Richtung davon. Nach einer kurzen Strecke stoppte der Pkw allerdings und der Polizeistreife gelang es den 38-jährigen Fritzlarer zu überprüfen.

Hierbei stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war und nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, da ihm diese bereits in einem vorangegangenen Verfahren wegen Alkohols am Steuer entzogen wurde. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet.

Im weitere Verlauf fanden die Polizeibeamten dann aber doch noch einen Führerschein bei dem Mann auf, der sogar auf ihn ausgestellt war. Allerdings handelte es sich um einen italienischen Führerschein, der sich nach kurzer Überprüfung als Totalfälschung herausstellte. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den 38-jährigen Mann nun wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung ermittelt.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell