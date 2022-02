Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Besse: Unbekannter Einbrecher stiehlt Flasche Rum

Homberg (ots)

Edermünde-Besse

Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 27.02.2022, 02:34 Uhr Ein unbekannter männlicher Täter brach am frühen Sonntagmorgen in einen Getränkemarkt "In der Lache" ein und stahl dort eine Flasche Rum. Der Täter zerschlug mit einem Stein die gläserne Eingangstür des Markts und begab sich anschließend in den Markt. Hier stahl er eine Flasche Rum im Wert von 26,- Euro und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

