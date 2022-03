Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Zimmersrode: Motorroller aus Carport gestohlen

Homberg (ots)

Neuental-Zimmersrode

Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 25.02.2022 bis Samstag, 26.02.2022 Einen Peugeot Motorroller im Wert von 700,- Euro stahlen unbekannte Täter am Freitag oder Samstag von einem Grundstück in der Bahnhofstraße. Die Täter begaben sich auf das Grundstück und dort zu einem Carport im hinteren Bereich. Hier stahlen sie den dort abgestellten und verschlossenen Motoroller auf nicht bekannte Weise. Bei dem Peugeot-Roller handelt es sich um einen blauen "S1B" mit dem Versicherungskennzeichen 757WHD. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

