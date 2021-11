Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann will sich Kontrolle entziehen - Bundespolizei stellt Drogen sicher

Dortmund (ots)

Am gestrigen Samstagmittag (06. November) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen auffällig nervösen Mann. Zum Vorschein kam eine nicht geringe Menge an synthetischen Drogen. Anschließend wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Gegen 12 Uhr bestreiften die Einsatzkräfte die Bahnhofsvorhalle des Dortmunder Hauptbahnhofs. Dabei fiel ihnen ein 35-Jähriger auf, der beim Erblicken der Polizeibeamten auf dem Absatz kehrtmachte und in die Gegenrichtung lief. Daraufhin hielten die Bundespolizisten den niederländischen Staatsangehörigen an und konfrontierten ihn mit seinem Verhalten.

Der Mann aus Breda wirkte bei der Kontrolle sehr nervös, zitterte stark mit den Händen und stotterte plötzlich. Zudem gab er an, unter Zeitdruck zu stehen. Daraufhin befragten die Einsatzkräfte den Niederländer nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln. Der 35-Jährige händigte den Beamten eine Papiertüte eines Schnellrestaurants aus. In dieser Tüte befand sich eine Dose mit einer nicht geringen Menge einer synthetischen Substanz. Zudem fanden die Beamten eine kleine Menge in einem Glasbehälter in seiner Jackeninnentasche.

Die Beamten brachten den Mann zur Wache der Bundespolizei. Dort gab er an lediglich als Kurier zu fungieren. Ein durchgeführter Drogenwischtest ergab eine positive Reaktion auf Amphetamine.

Anschließend nahmen die Bundespolizisten den Mann vorläufig fest und übergaben diesen an die Polizei Dortmund.

Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von nicht geringer Menge Betäubungsmittel ein. Die Ermittlungen dauern an. *RO

