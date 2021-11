Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt Gepäckdiebe

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (04. Oktober) hat ein 38-jähriger Münsteraner am Bahnsteig auf seinen Zug gewartet, als ihn zwei Männer in ein Gespräch verwickelten. Im Anschluss bemerkte er, dass sein Rucksack weg war.

Der Bestohlene kontaktierte umgehend eine Streife der Bundespolizei und schilderte den Vorfall. Aufgrund der Täterbeschreibung mit markanten körperlichen Merkmale erinnerten sich die Bundespolizisten an die Kontrolle eines 16-jährigen Algeriers kurz zuvor. Im Zuge der Nahbereichsfahndung wurden der Tatverdächtige und sein 21-jähriger Begleiter in der Windthorststraße angetroffen. Der Geschädigte erkannte den 16-Jährigen sicher wieder.

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen konnte das Diebesgut nicht auf-gefunden werden. Stattdessen wurde bei dem 21-Jährigen eineinhalb Gramm einer synthetischen Droge aufgefunden und beschlagnahmt. Ob auch der 21-jährige Algerier oder andere Mittäter am Diebstahl des Rucksacks beteiligt waren, wird derzeit über die Auswertung von Videobildern ermittelt. Der Beuteschaden beträgt über 2.000 Euro.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein-geleitet. Der 21-Jährige bekam eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell