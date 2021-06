Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Unfallverursacher geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen in Beilstein geparkten Pkw und fuhr davon. Der nun beschädigte VW Golf stand zwischen 14 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Bank in der Kelterstraße. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte der Unfallverursacher scheinbar beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Wagen. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell