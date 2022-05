Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit Machete aus Rhein-Herne-Kanal gerettet

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mann im Rhein-Herne-Kanal hat am Montagabend, 30. Mai 2022, einen Einsatz der Polizei in Gelsenkirchen-Heßler ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr hatte ein Autofahrer einen Mann gemeldet, der mit einer Machete in der Hand versucht hatte, Autos auf der Grothusstraße zu stoppen. Während der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte den Gesuchten schließlich im Rhein-Herne-Kanal ausfindig machen. Der Mann hielt sich dort zunächst an einer Boje fest, schwamm dann aber weiter und klammerte sich erneut an eine Boje. Die Machete hielt er dabei weiter in der Hand. Nach mehreren Rettungsversuchen und nachdem dem 39-Jährigen die Machete abgenommen wurde, konnte er schließlich von Einsatzkräften gerettet werden. Anschließend wurde der Gelsenkirchener umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rhein-Herne-Kanal war für die Zeit des Einsatzes für mehr als drei Stunden gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden ein suizidaler sowie ein politischer Hintergrund ausgeschlossen.

