Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Zwei Sachbeschädigungen (27.12.2021)

Radolfzell (ots)

Zwei Sachbeschädigungen sind von Unbekannten am Montag zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr in Radolfzell begangen worden. Ein im Parkhaus Mühlbach-Center abgestellter blauer Mercedes-Benz wurde in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand auf der Beifahrerseite zerkratzt. Des Weiteren haben Unbekannte ein auf einem Grundstück in der Bodenseestraße abgestelltes Motorrad mit roter Farbe besprüht. Die Höhe des Sachschadens an dem Auto und an dem Motorrad konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die Verdächtiges im Parkhaus oder in der Bodenseestraße wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, zu melden.

