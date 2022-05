Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: 22-Jähriger geschlagen und beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Von mehreren Unbekannten ist ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen, 28. Mai 2022, in Bismarck angegriffen und beraubt worden. Der 22-Jährige war um 3.20 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs, wo er in Höhe der Hohenzollernstraße unvermittelt von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Dort traten und schlugen drei Angreifer auf den am Liegenden ein. Ein Mobiltelefon, das dem 22-Jährigen dabei aus der Tasche fiel, entwendeten die Täter und bedrohten den Gelsenkirchener mit einem Messer. Erst als ein Zeuge hinzukam, flüchteten zwei der Angreifer zu Fuß in Richtung eines Kleingartenvereins an der Hohenzollernstraße, der dritte in Richtung Pantaleonshof. Alle Gesuchten sind circa 17 bis 19 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Ein Angreifer hat eine stämmige Figur und trug eine schwarze Jacke sowie eine rote Kappe. Der zweite Gesuchte hat eine Brille und trug, genauso wie der dritte Täter, dunkle Kleidung. Hinweise zu den Tätern bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

