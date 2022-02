Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.02.2022:

Peine (ots)

Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Um 11:30 Uhr am 31.01. kommt ein 74-jähriger Lehrter mit seinem Ford Ka von der "Burgdorfer Straße" in Vöhrum ab. Der Wagen prallt gegen eine Grundstücksmauer und überschlägt sich in der Folge, um auf dem Dach zum Liegen zu kommen. Der Fahrer bleibt bei dem Unfall unverletzt, der Wagen dürfte einen Totalschaden erlitten haben.

Lautstarke Feier und mutmaßlich gefälschter Impfausweis

Am späten Abend des 31.01. wurde in einer Wohnung in der "Woltorfer Straße" in Peine so lautstark gefeiert, dass sich Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Da sich die Wohnungsinhaber den ersten Polizisten gegenüber sehr uneinsichtig und aggressiv zeigten, musste weitere Unterstützung anrücken. Mit diesen zusätzlichen Beamten gelang es dann die "Feiernden" aus der Wohnung zu führen, wobei zwei Männer weiterhin so uneinsichtig waren, dass sie mit zur Dienststelle in Peine genommen werden mussten. Bei einem der Männer wurde ein mutmaßlich gefälschter Impfausweis aufgefunden. Der Einsatz führte zu mehreren Anzeigen. Bei der Feier soll es sich nach Auskunft vor Ort übrigens um einen Kindergeburtstag gehandelt haben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell