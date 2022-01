Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 31. Januar 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Mittwoch, 26.01.2022, gegen 15:30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht die sich am Mittwochnachmittag in der Straße Am Pfingstanger ereignet hat. Demnach beabsichtigte der Fahrer eines PKW Porsche auf den Parkplatz eines Getränkemarktes einzufahren. Während dieses Fahrmanövers sei eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem PKW auf das Heck des Porsche aufgefahren und habe Sachschaden verursacht. Die Fahrerin habe ihre Fahrt fortgesetzt, ohne den Pflichten einer Unfallbeteiligt nachzukommen. Bei dem PKW soll es sich um silbernes oder graues Fahrzeug gehandelt haben. Fahrerin sei eine Frau mit helle Haaren und Zopf gewesen. Hinweise: 05341 / 8250

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell