Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 31.01.2022:

Peine (ots)

Verkehrskontrolle führt zu zahlreichen Anzeigen

Am 30.01. gegen 17:15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Peiner Polizei einen VW auf der "Gunzelinstraße" in Peine. Dabei konnte der 27-jährige Fahrer zunächst keinen Führerschein vorlegen. Überprüfungen ergaben, dass der Mann auch nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin fanden die Beamten heraus, dass der Wagen auch nicht auf den Fahrer zugelassen war. Der eigentliche Halter des Autos wusste nicht, dass der 27-jährige damit unterwegs war und war auch keineswegs mit dem Ausflug einverstanden. Darüber hinaus schlug ein durchgeführter Drogentest bei dem Mann an, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Da bei dem Mann auch Drogen gefunden wurden, erwartet ihn auch dafür ein Strafverfahren.

