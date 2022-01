Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 31. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Flöthe: Transporter aufgebrochen und Geldbörse entwendet

Sonntag, 30.01.2021, zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten am Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr, die Hecktüren eines zum Parken auf einem Tankstellengelände abgestellten Ford Transporters auf. Das Fahrzeuginnere wurde augenscheinlich durchwühlt und der oder die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine darin vorgefundene Geldbörse mit Inhalt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 2500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals dazu, keine Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen aufzubewahren.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell