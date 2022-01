Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrsunfall in Cremlingen am 29.01.2022, 17:30 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Der 75 Jahre alte Fahrzeugführer eines VW Golf parkte vor dem Drogeriemarkt in der Straße Im Moorbusche ein. Dabei beschleunigte der Pkw aus noch unbekannter Ursache stark und prallte mit hoher Wucht gegen die Fassade des Marktes. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Pkw ausgelöst, an Gebäude und Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich zur medizinischen Überwachung dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

