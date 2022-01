Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 30.01.2022

Peine (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstag, 19.01.2022, 21:00 Uhr

31234 Edemissen, Auf der Masch

Am Samstagabend war ein 22-jähriger aus der Gemeinde Wendeburg mit einem VW in der Straße Auf der Masch in Eddesse unterwegs, als er durch eine Polizeistreife kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrzeugführer und gegen den Fahrzeughalter eingeleitet.

