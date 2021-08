Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Polizei sucht Unfallverursacher++Unfallverursacherin durch Zeugen ermittelt++

Landkreis Osterholz (ots)

Polizei sucht Unfallverursacher

Hambergen. Ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer war am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe eines Lebensmittelgeschäfts, neben einem Landmaschinenhändler, musste der Fahrradfahrer stark abbremsen, als ihm vermutlich durch einen bisher unbekannten Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der 64-Jährige stürzte daraufhin und musste mit seinen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 04793/957580 zu erreichen.

Unfallverursacherin durch Zeugen ermittelt Worpswede. Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 71-jährige Autofahrerin aus einer Parklücke bei einem Lebensmittelgeschäft im Bereich Osterweder Straße / Gartenweg und berührte dabei das parkende Auto eines Worpsweders. Ein 76-jähriger Zeuge konnte die Unfallverursacherin wenig später auf einem nahegelegenen Parkplatz eines anderen Lebensmittelgeschäfts beobachten und informierte die Polizei. Der Schaden an dem parkenden Auto dürfte nach ersten Schätzungen bei einigen tausend Euro liegen. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

