POL-FR: Rheinfelden: Rollerfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag 09.07.2021 auf Samstag 10.07.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Rollerfahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Opel Corsa in der Eichbergstraße in Warmbach. Der Rollerfahrer hatte an der Unfallstelle weiße Fahrzeugteile zurückgelassen. An dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Zeugen und Anwohner, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden (Telefonnummer 07623/7404-0).

