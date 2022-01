Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 29.01.2022, 09:00 Uhr - 30.01.2022, 09:00 Uhr

Einbruchdiebstahl in / aus An- und Verkaufsgeschäft Zeit: 29.01.2022, 04:30 Uhr - 29.01.2022, 05:45 Uhr Ort: Breslauer Straße, 38259 Salzgitter-Bad Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zutritt zu den Geschäftsräumlichkeiten und entwendeten im weiteren Verlauf drei gebrauchte Tablets im Gesamtwert von ca. 280 Euro. Nachdem die Täter durch eine Anwohnerin bemerkt wurden, flüchteten sie in einen angrenzenden Innenhof und anschließend mittels Pkw in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad ( 05341 / 825-115 ) zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Pkw sowie Schranke Zeit: 29.01.2022, 06:00 Uhr - 29.01.2022, 13:10 Uhr Ort: Schulparkplatz in der Straße Am Eikel, 38259 Salzgitter-Bad Bislang u.T. besprühten insgesamt drei Pkw sowie eine Schranke mittels roter Sprühfarbe. Der Gesamtschaden kann bisher nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad ( 05341 / 825-115 ) zu melden.

Sachbeschädigung an drei Pkw

Zeit: 29.01.2022, 16:00 Uhr - 29.01.2022, 16:15 Uhr Ort: Hinterhof Sonnenbergweg, 38229 Salzgitter-Gebhardshagen Mindestens fünf unbekannte Täter beschädigten auf dem o.a. Hinterhof insgesamt drei abgemeldete Pkw durch massiven Vandalismus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Gebhardshagen ( 05341 /867240 ) zu melden.

