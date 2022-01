Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Sonntag, 30. Januar 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Streitigkeiten arten aus, zwei Personen verletzt

Samstag, 29.01.2022, gegen 21:15 Uhr

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es am Samstagabend gegen 21:15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schleusenweg in Salzgitter Lebenstedt im Rahmen einer Feier im familiären Bereich zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten arteten offenbar in eine massive körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus. Innerhalb dieser Auseinandersetzung wurde ein 46-jähriger Mann durch Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im weiteren Verlauf konnten die eingesetzten Beamten noch in Tatortnähe in der Straße Am Ütschenkamp ein 23-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Auch dieser war bei der Auseinandersetzung offenbar durch ein Messer verletzt worden. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der medizinischen Versorgung wurde er zur Polizeidienststelle nach Salzgitter gebracht. Noch in der Nacht haben die Spezialisten der Polizei die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

