Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 31. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Polizei hilft bei Geburtstagsüberraschung

Freitag, 28.01.2022

Am Freitag Mittag wurden im Polizeikommissariat Wolfenbüttel mehrere Postpakete abgegeben, die offenbar kurz zuvor zwischen Kissenbrück und Neindorf aus einem Transporter gefallen waren. Da sich in einem der Pakete laut Absender eine Torte befand, wurde der Empfänger umgehend über das Auffinden seiner Sendung informiert. Er erschien dann auch umgehend auf der Dienststelle um die Torte, die für seine Freundin zum morgigen Geburtstag bestimmt war, abzuholen.(beigefügtes Bild) Der Mann hatte Glück im Unglück, den Sturz aus dem Transporter hatte die Torte unbeschadet überstanden, so dass der Geburtstagsüberraschung nichts im Wege stand. Mittlerweile wurden alle Empfänger der Pakete ausfindig gemacht, sie konnten die bestellte Ware ebenfalls abholen.

