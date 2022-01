Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 21.01.2022

Goslar (ots)

Unfall durch Schneeglätte

Am Do., 20.01.2022, 09.10 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Goslar die L 515, Langelsheim in Richtung Lautenthal. Kurz vor der Einmündung zur K 35/Riesberg kam er auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß seitlich gegen einen Baum, bevor er im Graben zum Stehen kam. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro.

Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Am Do., 20.01.2022, 18.30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 40-jähriger Mann aus Langelsheim, der mit seinem Pkw Seat in Lautenthal unterwegs war. Da er deutlich alkoholisiert war, wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

