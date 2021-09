Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall, Fahrer unter Alkoholeinfluss

Die Polizei Lohne ermittelt gegen einen 28-Jährigen aus Lohne. Dieser befuhr in der Nacht auf Samstag gegen 22.50 Uhr in Lohne mit seinem Pkw die Düper Straße in Richtung Dinklage. Dabei verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Graben. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Da der 28-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Lohners stellten die Beamten sicher. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

Damme - Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei überprüfte am Sonntagmorgen gegen 07.25 Uhr in Damme, Dielinger Straße, einen 37-jährigen Krad-Fahrer aus Damme. Dieser war mit seinem Gefährt in Richtung Dielingen im starken Nebel unterwegs und zeigte dabei erhebliche Ausfallerscheinungen. Er fuhr Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite. Bei der Überprüfung der Polizei ergaben sich Anzeichen, dass der Mann offenbar illegale Drogen konsumiert hatte. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Polizei Lohne hat gegen einen 18-Jährigen aus Lohne ein Strafverfahren eingeleitet. Der junge Mann befuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 00.55 Uhr in Lohne mit einem Kleinkraftrad den Meyerfelder Weg, obwohl er keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Diebstahl aus Rohbau

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht auf Freitag (24.09.2021) in Dinklage, Hof Menke, in einen offener Rohbau. Hier stahlen die Täter verschiedene Werkzeuge im Wert von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter der Telefonnummer 04443-977490 entgegen.

Lohne - Einbruch in Garage

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in Lohne, Heinrichstraße, über den rückwärtigen Bereich eines Grundstückes in eine Garage ein. Hier entwendeten sie ein hochwertiges Pedelec der Marke Raleigh. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell