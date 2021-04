Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall - Fordfahrer erfasst Reh

Epfenbach (ots)

Am Donnertagabend, gegen 20.27 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fordfahrer die Kreisstraße 4279, von Eschelbronn kommend, in Richtung Epfenbach. Unvermittelt querte ein Reh die Fahrbahn. Der 20-Jährige konnten eine Kollision nicht mehr vermeiden und erfasste das Tier. Während das Reh am Unfallort verendete blieb der Fahrzeuglenker unverletzt. Am Pkw des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 3000,- Euro.

