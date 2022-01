Polizei Salzgitter

Sturmschaden in SZ-Lebenstedt

Gegen 20:30 Uhr am 30.01. musste die Polizei eine Beschädigung an einem PKW in der Straße Schilfufer aufnehmen. Durch die starken Sturmböen wurde dort ein Baum entwurzelt und stürzte auf einen geparkten PKW. Der Wagen wurde dadurch beschädigt. Die Feuerwehr war dort ebenfalls im Einsatz und beseitigte die Gefahrenstelle.

Sachbeschädigung in Baddeckenstedt

Am Abend des 30.01. stellten Zeugen gegen 22:00 Uhr fest, dass ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Baddeckenstedt beschädigt worden ist. Eine Scheibe an dem Gerät ist eingeschlagen worden und zusätzlich mit Sprühfarbe beschmiert worden. Der Automat ist dadurch nicht mehr nutzbar. Die Gesamthöhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Salzgitter.

