Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barver, Radfahrer bei Unfallflucht getötet - Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

An der Wagenfelder Straße hat Montag gegen 17.10 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin einen verletzten Mann mit einem Fahrrad im Seitenraum liegend gefunden. Der hinzugerufene Notarzt stellte kurze Zeit später den Tod des Mannes fest.

Nach ersten Erkenntnissen und Ermittlungen der Polizei wurde der 56-jährige Mann als Radfahrer von einem unbekannten, in Richtung Wagenfeld fahrenden, Fahrzeug angefahren und in den Seitenraum geschleudert. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Polizei musste die Wagenfelder Straße für längere Zeit sperren, um die Unfallaufnahme und erste Spurensuche durchführen zu können.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Montag in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.15 Uhr an der Wagenfelder Straße Beobachtungen, die mit dem Unfall in Verbindung stehen könnten, gemacht haben, sich unter der Tel. 05441 / 9710, zu melden.

