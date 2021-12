Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zeugin beobachtet Unfallflucht in Sulingen - Schulgebäude in Bruchhausen-Vilsen mit Graffiti besprüht ---

Diepholz (ots)

Schwaförden

Diebstahl

In der Nacht zum Montag entwendeten Unbekannte von einem Grundstück in Schwaförden, Poststraße, mehrere Fahrräder, ein Kettcar und andere Gegenstände. Bereits in der Nacht zum 16.12.2021 wurde von dem Grundstück ein Wohnwagen von dem Grundstück entwendet. Der entstandene Schaden ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen

Verkehrsunfallflucht durch Zeugin geklärt

Am Montagnachmittag touchierte auf dem Parkplatz beim Froschbrunnen in Sulingen ein zunächst unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren das Heck eines geparkten Pkw VW Passat eines 35-Jährigen aus Bruchhausen-Vilsen. Eine umsichtige Zeugin notierte sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs, so dass als Verursacherin, eine 79-jährige Sulingerin, von der Polizei ermittelt werden konnte. An beiden Pkw entstand Sachschaden, die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Sulingerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Twistringen

Aufgebrochene Automaten

In der Nacht zu Montag, zwischen 04:15 Uhr und 04:30 Uhr, wurden an der Raiffeisentankstelle in Twistringen mehrere Automaten durch unbekannte Täter aufgebrochen. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 08:00 Uhr, wurde die Fassade eines Schulgebäudes am Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen mit schwarzer/ blauer Farbe besprüht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, in Verbindung zu setzen.

Syke

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 09.00 Uhr an der Kreuzung Siemensstraße / Max-Planck-Straße wurde eine Person leicht verletzt. Eine 22-jährige PKW-Fahrerin beachtete an der Kreuzung nicht die Vorfahrt eines 24-jährigen Pkw-Fahrers und es kam zur Kollision. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 20000 Euro.

Stuhr

Verkehrsunfall

An der Kreuzung Delmenhorster Straße / Moordeicher Landstraße kam es gestern gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Delmenhorster Straße in Richtung Stuhr-Varrel. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Delmenhorster Straße nach links in die Moordeicher Landstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich, wobei beide angeben, bei grün in die Kreuzung gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell