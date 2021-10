Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211001 -1198 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht kollidierte ein Lieferwagen auf der BAB 3 mit dem Anpralldämpfer der Fahrbahnteilung. Der 26-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 02:00 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Lieferwagen auf der BAB 3 in Richtung Würzburg. In Höhe der Anschlussstelle Kelsterbach befuhr er eine der Parallelfahrspuren der BAB, die nach Kelsterbach führen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer kurz vor der Fahrbahnteilung aufgrund eines abrupten Lenkmanövers nach links die Kontrolle und prallte in der Folge gegen den Aufpralldämpfer, der zu Beginn der Fahrbahnteilung zwischen Hauptfahrbahn und Abfahrtsspur montiert ist. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Anschlussstelle Kelsterbach musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt werden, was angesichts der Uhrzeit zu keinem nennenswerten Rückstau führte.

