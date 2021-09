Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210930 - 1197 Frankfurt-Bahnhofsviertel/Gallus/Westend: Schwarzer Tag für Fahrraddiebe

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern nahm die Frankfurter Polizei fünf Fahrraddiebe fest, die sich in verschiedenen Stadtteilen unabhängig voneinander an Zweirädern zu schaffen machten.

Der erste Delinquent ging der Polizei gestern Morgen gegen 10:30 Uhr ins Netz. Der 65-Jährige hatte zuvor versucht, ein in der Münchener Straße angekettetes Fahrrad zu entwenden, indem er versuchte, die Kette mit einem Beil zu durchtrennen. Dabei beobachteten ihn Zeugen und verständigten die Polizei. Statt einer durchtrennten Kette am Fahrrad endete es für ihn mit einer neuen Kette zwischen den Handgelenken. Im zweiten Fall machten ebenfalls Zeugen die beiden Schutzmänner vor Ort für das Bahnhofsviertel und Gallus/Gutleutviertel auf drei Jugendliche aufmerksam, die zuvor in der Idsteiner Straße ein Mountainbike geknackt hatten. Die beiden Schutzmänner stellten die Gruppe. Anschließend übergaben sie die 14 bis 15 Jahre alten Tatverdächtigen ihren Erziehungsberechtigten. Das Fahrrad händigten sie der glücklichen Eigentümerin wieder aus. Auch im dritten Fall gaben aufmerksame Zeugen den entscheidenden Hinweis. Sie hatten einen dunkel gekleideten Mann vergangene Nacht gegen 01:00 Uhr in der Westendstraße beobachtet, als dieser an einem Fahrrad herumwerkelte. Die Polizei ertappte ihn noch in flagranti, als er sich am Schloss zu schaffen machte. Die Beamten nahmen den 48-jährigen Wohnsitzlosen, bei dem sie zudem diverse Werkzeuge fanden, fest. Ein Fahrrad, das er bereits mit sich führte, stellten die Beamten sicher. Es bestanden erhebliche Zweifel, dass der Mann das Fahrrad legal besitzt. Die Ermittlungen dauern an.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie ihr Fahrrad richtig sichern, finden Sie unter k.polizei.hessen.de/136075382

