Polizei Salzgitter

POL-SZ: Einsätze und Vorkommnisse im Bereich des PK Peine in Zusammenhang mit der Sturmlage 29.01/ 30.01.2022

Peine (ots)

Am Abend des 29.11. gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine etwa 5x2 Meter große Leuchtreklame eines Supermarktes in der "Fritz-Stegen-Allee" herabgestürzt sei. Der Sturm hatte das Schild auf den Gehweg fallen lassen, wo die Feuerwehr die Gefahrenstelle beseitigen konnte.

An der Peiner Goethestraße ist in den frühen Morgenstunden des 30.01. ein Schaukasten durch starke Windböen aufgeweht worden. An den Scharnieren ist dadurch ein Schaden entstanden.

Am Vormittag des 30.11. drückte der Sturm mehrere Wandteile eines Rohbaus im "Triftweg" in Groß Bülten gegen ein Gerüst am Haus und diese drohten herunterzustürzen. Der Eigentümer konnte ausfindig gemacht werden und er übernahm die Sicherung der Baustelle.

Gegen 18:00 Uhr am 30.11. unterstützten Polizisten aus Peine die Feuerwehr auf der "Celler Straße" in Wendeburg. Dort bestand die Gefahr, dass ein Baum auf die Straße stürzen könnte. Vor Ort zeigte sich der Baum aber doch ausreichend standsicher, so dass ein Einsatz nicht nötig war.

