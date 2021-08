Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210817-2: Unbekannte brachen acht Kellerräume auf

Wesseling (ots)

Die Einbrecher entwendeten unter anderem eine Gasflasche und ein Fahrrad.

Am frühen Montagmorgen (16. August) haben unbekannte Täter gegen 1.50 Uhr mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Wesseling aufgebrochen. Dabei entwendeten die Täter unter anderem ein Fahrrad und eine Gasflasche. Die beiden männlichen Einbrecher sind zwischen 25 bis 35 Jahren alt.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell