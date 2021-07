Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Rehbock gerettet; Fahrzeuge beschädigt; Brand von Getreidefeld

Reutlingen (ots)

In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Albstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Sonntag, 4.30 Uhr, und Montag, sechs Uhr, gelangten die Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise ins Gebäude. Dort brachen sie in mehreren Stockwerken die Büros auf und durchwühlten die Schränke und Schreibtische. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Pfullingen (RT): Auf Pkw aufgefahren

Eine Zwölfjährige ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Pfullingen schwer verletzt worden. Eine 54-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit ihrem VW Polo auf der Klosterstraße in Richtung Pfullingen unterwegs und wollte auf Höhe einer dortigen Gärtnerei nach links abbiegen. Dabei verpasste sie allerdings die Einfahrt und kam auf der Geradeausspur zum Stehen. Ein sich von hinten nähernder, 42 Jahre alter Lenker eines Ford Mondeo erkannte die Situation zu spät und krachte in das Heck des VW. Dabei verletzte sich die zwölfjährige Mitfahrerin im Ford, die sich auf der Rückbank des Wagens zu diesem Zeitpunkt gerade abgeschnallt hatte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. (rn)

Eningen unter Achalm (RT): Mit Motorrad auf PKW aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein 34-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 380 zugezogen. Gegen 14.25 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seiner Kawasaki die Landesstraße von St Johann Würtingen in Richtung Eningen. Auf Höhe der Einmündung zur Eninger Weide erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 63-Jährige ihren Skoda Roomster verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck des Pkw. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Sein Bike musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 9.000 Euro beziffert. (rn)

Aichtal (ES): Auto überschlagen

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste am Sonntagabend ein 28-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden, der sich auf der B 27 mit seinem Auto überschlagen hatte. Der Mann war kurz nach 21 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs, als er kurz vor dem Aichtalviadukt mit seinem Wagen zu weit nach links auf den Grünstreifen geriet. Beim Zurücklenken übersteuerte er seinen Wagen, der daraufhin zunächst in die rechten Leitplanken prallte, ausgehebelt wurde und sich nachfolgend überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 28-Jährige wurde dabei verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Sein Mitsubishi, an dem ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Jungen Rehbock aus Wasser gerettet

Ein im Zufluss zum Wasserkraftwerk schwimmender Rehbock musste am Sonntagmorgen aus seiner misslichen Lage gerettet werden. Gegen 8.30 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer das im Wasser treibende Tier, das aufgrund der starken Strömung immer wieder in Richtung des Kraftwerks gezogen wurde, und verständigte die Polizei. Nach zahlreichen Versuchen schaffte es der junge Rehbock zunächst selbst an Land zu kommen, rannte dann jedoch gegen die Hauswand eines Einkaufsmarkts in der Robert-Bosch-Straße. Anschließend versteckte er sich in einem Gebüsch an der B 297. Aufgrund der gefährlichen Nähe zur Bundesstraße musste das Tier in Richtung der Felder getrieben werden. Dabei versperrte ihm ein Zaun den Weg, weshalb es erneut in den Zufluss zum Wasserwerk sprang. Dort konnte es schließlich von einem Beamten des Polizeireviers Nürtingen aus dem Wasser gerettet werden. Unter lautstarkem Protest wurde der erschöpfte aber augenscheinlich unverletzte Rehbock der Feuerwehr übergeben, die ihn in heimische Gefilde brachte. (rn)

Wernau (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Einen beträchtlichen Schaden in Höhe von schätzungsweise 11.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag an sieben geparkten Fahrzeugen angerichtet. Zwischen 21 Uhr und acht Uhr zerkratzte der Täter die im Bereich Borsigstraße / Gutenbergstraße abgestellten Autos mit einem unbekannten Gegenstand und entfernte sich anschließend. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Wernau (ES): Getreidefeld in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist ein Teil eines Getreidefelds im Gewann Bergäcker am Sonntagabend in Brand geraten. Mehre Anrufer alarmierten gegen 18.10 Uhr die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit neun Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften anrückte, löschte den mehrere tausend Quadratmeter großen, brennenden Teil des Gerstenfelds. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften vor Ort. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Einbruch in Imbiss

Ein Imbiss in der Henriettenstraße ist am Wochenende erneut ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Samstag, 11.45 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, drang ein Unbekannter in das Gebäude ein und suchte dort nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete der Täter jedoch ohne Beute. Erst Mitte vergangener Woche waren bei einem Einbruch aus dem Laden über 200 leere Getränkedosen gestohlen worden (siehe Pressemitteilung vom 15.7.2021 / 16.22 Uhr). (mr)

Kirchheim/ Teck (ES): In Schule eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Schule in der Henriettenstraße in am Sonntag eingebrochen worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 14.25 Uhr zwei junge Männer entdeckt, die sich auf noch unbekannte Weise Zugang zum Gebäude verschafft hatten und anschließend geflüchtet waren. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren gehandelt haben. Beide sollen etwa 175 Zentimeter groß sein und dunkle, kurze Haare haben. Bekleidet waren die beiden mit dunklen langen Hosen und T-Shirts. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/ 501-0 entgegen. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): In Schule eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die über das vergangene Wochenende in die Schule in der Boschstraße eingebrochen sind. Zwischen Samstag, 21.15 Uhr, und Montag, 5.40 Uhr, gelangten die Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise ins Schulgebäude. Dort brachen sie mehrere Snack- und Getränkeautomaten sowie einen Kopierer auf und ließen daraus das Münzgeld mitgehen. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchteten sie anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bissingen/Teck (ES): In Schulgebäude und Sporthalle eingebrochen

In die Schule in der Schulstraße und in die angrenzende Sporthalle sind möglicherweise mehrere Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Kurz nach Mitternacht war die Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen dort mehrere Personen beobachtet hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Vor Ort stellte sich heraus, dass sowohl an der Schule, als auch an der Sporthalle mehrere Türen aufgebrochen worden waren. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Köngen (ES): Nach Unfall geflüchtet

Auf etwa 25.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 34-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Adolf-Ehmann-Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 15.10 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Adolf-Ehmann-Straße unterwegs, als er mit seinem Transporter zu weit nach rechts kam und dort gegen einen geparkten VW Passat krachte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern fuhr er zunächst mit seinem Sprinter weiter. Zeugen die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei, die eine sofortige Fahndung einleitete. Dabei ergab sich, dass der Unfallverursacher seinen erheblich beschädigten Sprinter mehrere hundert Meter entfernt abgestellt hatte und zu Fuß geflüchtet war. Er konnte im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Baucontainer aufgebrochen

In mindestens drei Baucontainer auf einer Baustelle an der Anschlussstelle B 313 / A8 sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montagmorgen, sechs Uhr, hebelten die Einbrecher die Zugangstüren von den Containern auf. Soweit bislang bekannt ist, ließen sie mehrere Stirnlampen für Helme, Akku-Schrauber und anderes Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt- Bernhausen (ES): Radfahrerin gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste eine Radfahrerin nach einem Sturz am Sonntagnachmittag von einem Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 60-Jährige war gegen 17.10 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Rudolfstraße in Richtung Karlstraße unterwegs, als sie auf Höhe eines Einkaufsmarkts mit einem vom dortigen Parkplatz rollenden Fußball kollidierte und stürzte. Mehre Kinder hatten dort im Beisein ihres Vaters mit dem Ball gespielt, wobei dieser auf die Fahrbahn rollte. Der Vater hatte daraufhin noch versucht, die Radfahrerin zu warnen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. (rn)

Rottenburg (TÜ): E-Trike-Fahrerin schwer verletzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei schwer verletzt worden ist eine E-Trike-Fahrerin am Sonntagnachmittag in Kiebingen. Gegen 15.45 Uhr fuhr die 56-Jährige offenbar in einem zu engen Bogen um die Kurve Vorstadt-/ Rathausstraße und streifte dabei mit dem Lenker an einem Zaun. Anschließend stürzte sie zu Boden. Nach einer ersten Versorgung durch den Notarzt, der mittels Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen worden war, brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Traktor kontra Pkw

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw ist es am Sonntagnachmittag auf der B 296 zwischen Ammerbuch-Entringen und Unterjesingen gekommen. Gegen 15.30 Uhr war ein 64-jähriger Golf-Lenker auf der Bundesstraße in Richtung Unterjesingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende von Entringen setzte er zum Überholen des vorausfahrenden Traktors eines 50-Jährigen an, der zur gleichen Zeit nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen wollte. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde sowohl der 64 Jahre alte Lenker des Golf als auch seine 62-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Golf, an dem die Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 4.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. (rn)

Albstadt (ZAK): Mit geparkten Fahrzeugen kollidiert

Eine 83-Jährige ist mit ihrem Toyota am Sonntagnachmittag in der Nägelestraße mit einem geparkten VW zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Gegen 14.25 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Toyota Auris die Nägelestraße ortsauswärts. Dabei kollidierte sie zwischen der Andreas- und der Menzelstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne, auf einen ebenfalls geparkten Fiat 500 geschoben. Die 83-Jährige wurde anschließend zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Toyota musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Auch die Feuerwehr war aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Winterlingen (ZAK): Wildunfall

Beim Versuch einem Hasen auszuweichen hat sich ein 48-Jähriger am Montagmorgen auf der B 463 mit seinem Wagen überschlagen. Der Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem Nissan Micra auf der Bundesstraße von Sigmaringen in Richtung Winterlingen unterwegs, als kurz vor der Abfahrt Benzingen plötzlich ein Hase von rechts kommend die Fahrbahn querte. Der Fahrer versuchte zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen und verlor dann beim Zurücklenken die Kontrolle über seinen Wagen. Der Nissan kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, knallte in die dortige Böschung und überschlug sich, bevor er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 48-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Der Hase überlebte die Kollision mit dem Fahrzeug nicht. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren auch die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten und ein Notarzt im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Unfall mit Notarztfahrzeug

In Balingen ist es am Sonntagvormittag an der Kreuzung Paulinenstraße / Robert-Wahl-Straße zu einer Kollision zwischen einem Notarztwagen und einem Pkw gekommen. Gegen neun Uhr war der 62 Jahre alte Lenker des Rettungsfahrzeugs mit Blaulicht und Martinshorn auf der Paulinenstraße in Richtung Landratsamt unterwegs und fuhr dabei bei Rot in die Kreuzung ein. In der Folge stieß der Mercedes Vito frontal in die rechte Seite eines Honda Logo, dessen 29-jährige Lenkerin von der Robert-Wahl-Straße herkommend die Kreuzung in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Honda um die eigene Achse, touchierte einen Ampelmast und kippte auf die linke Seite. Bei dem Unfall verletzte sich der 62-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der mitfahrende Notarzt blieb augenscheinlich unverletzt. Beide kamen anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Auch die Honda-Lenkerin wurde zur Diagnose möglicher Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 5.500 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Grosselfingen (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Jugendlicher musste am Samstagabend nach einem Sturz mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 14-Jährige befuhr gegen 18.25 Uhr einen Feldweg im Bereich des Brandwegs und kam dabei mit seinem Pedelec ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb vom alarmierten Notarzt zum Transport des Gestürzten ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell