Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210816-2: Männer raubten Smartphone, Bargeld und Fahrradtasche

Bergheim (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sucht Zeugen

Nach einem Straßenraub Sonntagnacht (15. August) fahndet die Polizei nach zwei etwa 30 Jahre alten Männern, die einen 39-Jährigen auf der Straße "Am Jobberath" ausgeraubt haben sollen. Der 39-jährige Bergheimer ging eigenen Angaben zufolge gegen 2.30 Uhr an einer Gastwirtschaft in Richtung Derigsgasse vorbei. Wenige Meter von der Kneipe entfernt sollen ihn zwei Männer von hinten attackiert und geschlagen haben. Danach flüchteten die beiden Räuber jeweils auf einem Fahrrad.

Einer der Männer soll von schlanker Statur gewesen sein, eine Kappe und einen grauen Pullover getragen haben. Der zweite Täter soll von kräftiger Statur gewesen sein und einen schwarzen Pullover getragen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 fragen: Wer hat den Raub beobachet oder kann Angaben zu der Identität der beiden Männer machen? Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell