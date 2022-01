Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Wohnungsräumung Diebesgut aufgefunden

Weilerswist (ots)

Bei der Räumung einer Wohnung in Weilerswist haben Polizeibeamte Diebesgut sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass die Beute teilweise aus einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Euskirchener Innenstadt stammte.

Da der Bewohner (38) derzeit eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Köln absitzt, sollte die ihm von der Gemeinde Weilerswist zugeteilte Wohnung geräumt werden. Auf deren Ersuchen unterstützen dabei Polizeibeamte des örtlichen Bezirksdiensts die Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Beim Öffnen des Kleiderschranks der an der Kölner Straße gelegenen Wohnung fanden die Polizisten Halsketten, Armbänder und Ohrringe mit noch daran befindlichen originalen Verkaufsetiketten sowie ein iPad. Anhand der Anhänger war ersichtlich, dass die Schmuckstücke mutmaßlich aus einem bei der Hochwasserkatastrophe von Juli 2021 schwer beschädigten Geschäft für Modeschmuck in der Euskirchener Innenstadt gestohlen worden waren.

Der wegen diverser Eigentumsdelikte Inhaftierte muss nun mit einem weiteren Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls rechnen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Tablets dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell