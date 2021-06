Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Farbschmierereien an leerstehenden Wohnhäusern

Erkelenz-Keyenberg (ots)

An mehreren leerstehenden Häusern in Keyenberg wurden Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Tatorte waren der Postweg, die Westricher Straße sowie die Straße Am Pfarracker. An der Straße Am Pfarracker wurde zudem ein Gullideckel entwendet. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 5. Juni (Samstag), 17.15 Uhr, und dem 6. Juni (Sonntag), 08.40 Uhr.

