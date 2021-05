Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in der Römerstraße

Nastätten (ots)

In der Zeit vom 11.05.2021 19:00 Uhr bis 12.05.2021 19:00 Uhr kam es in der Römerstraße in Höhe der Postfiliale zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde und der Unfallverursacher einen Schaden an der rechten Fahrzeugfront haben dürfte. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.

