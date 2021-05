Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nister, Auenweg - Pkw-Aufbruch, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am 10.05.2021, 08:15 Uhr, wurde in Nister, Auenweg, ein Pkw-Aufbruch gemeldet. An dem abgestellten Pkw Opel Corsa wurde demnach von unbekannten Täter die Seitenscheibe der Beifahrertüre eingeschlagen. An dem Pkw selbst wurden der Scheibenwischer und aus dem Fahrzeug heraus zwei Skateboards entwendet. Darüber hinaus durchtrennte man an dem Fahrzeug die Bremsleitung und löste sämtliche Radmuttern an den Vorderrädern. Die Tatzeit wird von 09.05.2021, 20:30 Uhr bis 10.05.2021, 08:15 Uhr, angenommen. Die Schadenshöhe wird auf 2500EUR beziffert. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter: pihachenburg@polizei.rlp.de.

