POL-GE: Widerstand nach Diebstahl

Am Montagmittag, 30. Mai 2022, wurden Einsatzkräfte der Polizei in die Neustadt gerufen, nachdem Zeugen dort einen Diebstahl beobachtet hatten. Demnach hatte gegen 12 Uhr eine Frau Altkleider aus einem Container herausgezogen und mitgenommen. Vor Ort an der Bokermühlstraße eingetroffen, sprachen die Beamtinnen die Frau an, die auch zugab, sich die Altkleider aus dem Container geholt zu haben. Die Polizistinnen wollten daraufhin die Identität der Frau überprüfen, die sich aber weigerte, sich auszuweisen. Stattdessen fing sie plötzlich an zu schreien und mit ihren Armen um sich zu schlagen. Im weiteren Verlauf riss sie einer der Beamtinnen Haare aus und spuckte sie an. Erst mit massivem Kraftaufwand und unter Einsatz von Reizgas war es den beiden Beamtinnen möglich, der 30-Jährigen Handfesseln anzulegen. Die Gelsenkirchenerin wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamtinnen konnten ihren Dienst fortführen.

