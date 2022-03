Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Dienstagabend, gegen 19 Uhr parkte die Geschädigte ihrem Pkw Audi in der Grundelbachstraße, Höhe Bushaltestelle Hexenturm, in Richtung Gorxheimertal, im Kurvenbereich.

Als sie am nächsten Morgen gegen 7 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ihr Auto an der Fahrerseite erheblich beschädigt war.

Der Außenspiegel war abgerissen. Beschädigt waren außerdem der vordere Kotflügel und die Fahrertür. Die Hauptanstoßstelle liegt in einer Höhe zwischen 29-59 cm und 78-104 cm.

Vermutlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein von der Unfallstelle. Das Fluchtfahrzeug müsste an der rechten Seite beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201. 10030, in Verbindung zu setzen.

