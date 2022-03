POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksame Zeugin überführt Unfallverursacher; Polizei ermittelt

Sinsheim (ots) - Weil er am Mittwochabend in der am Ortseingang von Dühren aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wurde ein 34-jähriger Opel-Fahrer gegen 22 Uhr in der Karlsruher Straße von einer Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrolliert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Nach Abschluss der ...

mehr